Samsung вслед за Apple откажется от зарядника для смартфона

Samsung не будут комплектовать свои флагманы бесплатным зарядным адаптером. Об этом сообщает бразильское издание Tecnoblog.

Как стало известно из документов, опубликованных на сайте Агентства связи Бразилии (ANATEL), корейская компания зарегистрировала три устройства под названиями SM-G991B/DS, SM-G996B/DS и SM-G998B/DS. Журналисты считают, что Samsung оформила разрешение на продажу новых флагманов — Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra соответственно. В описании девайсов указано, что каждый из них не будет иметь в комплекте адаптер для зарядки и наушники.

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Тем самым Samsung может отказаться от практики комплектации телефонов бесплатными аксессуарами вслед за Apple. Американская компания объявила о решении убрать адаптер и наушники из коробки iPhone — как новых, так и старых моделей — в октябре.

Журналисты полагают, что таким образом Samsung также намерена сэкономить на производстве смартфонов, выход которых должен состояться в начале 2021 года. При этом авторы считают, что у корпорации могут быть проблемы в Бразилии — ранее государственная организация по защите прав потребителей Сан-Паулу уведомила Apple о необходимости комплектовать iPhone зарядным устройством.

После выхода iPhone без зарядки и наушников компанию раскритиковали некоторые конкуренты на рынке, включая Xiaomi. В Twitter китайской корпорации появился ролик с демонстрацией комплекта флагмана Mi 10T Pro и подписью «Не волнуйтесь, мы не убрали ничего из коробки».