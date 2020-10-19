LG вслед за Apple убрала зарядник из коробки со смартфоном

LG будет продавать смартфоны с упрощенным комплектом. Об этом стало известно из публикации в Twitter-аккаунте индийского подразделения компании.

Специалист поддержки в разговоре с клиентом отметил, что компания будет продавать смартфон LG G8X в Индии без комплектного зарядного устройства. «Приобрести его можно будет отдельно, посетив ближайший сервисный центр LG», — уточнил представитель компании. Также в публикации сообщается, что упрощенный комплект получит новая, а не восстановленная версия аппарата.

Материалы по теме Из того, что было Как дешевый iPhone SE стал спасением для Apple Это другое Новый дизайн, высокая цена и 5G: что известно об iPhone 12

На момент написания новости LG не уточнила, распространится ли подобная практика на другие устройства бренда и рынки. Таким образом, LG может быть следующей за Apple компанией, которая уберет зарядное устройство из комплекта смартфона.

14 октября Xiaomi высмеяла Apple за отказ от бесплатного зарядного устройства в комплекте iPhone. «Не волнуйтесь, мы не убрали ничего из коробки», — говорится в публикации китайской компании в Twitter. Производитель уточнил, что не собирается упрощать комплект своих смартфонов.

После презентации Apple 13 октября стало известно, что компания начала продавать смартфоны без зарядного адаптера и проводных наушников. Apple объяснила, что отказ от аксессуаров снизит углеродный след каждого iPhone, что положительно скажется на окружающей среде.