Xiaomi высмеяла Apple за iPhone 12

Xiaomi высмеяла Apple из-за отказа от бесплатного зарядного устройства в iPhone. Компания посвятила этому событию публикацию в Twitter.

14 октября в глобальном аккаунте китайского бренда появилось короткое видео с распаковкой смартфона Xiaomi Mi 10T Pro. Согласно ролику, в коробке с флагманом лежит зарядный адаптер. «Не волнуйтесь, мы не убрали ничего из коробки», — говорится в публикации. Запись появилась на следующий день после выхода iPhone 12, что может быть реакцией на новость об упрощении комплекта смартфонов Apple.

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Публикация стала вирусной, набрав более двух тысяч ретвитов и пяти тысяч лайков. Подписчики Xiaomi в основном иронично встретили появление записи. «Это означает, ребята, что вам буквально плевать на окружающую среду и нашу будущую жизнь? Это позор...», — пошутил пользователь под ником @najiabukhassira.

С октября Apple решила продавать свои смартфоны в упрощенной комплектации — без зарядного устройства и проводных наушников, а также в более компактной коробке. Таким образом, в комплекте iPhone остались непосредственно аппарат и кабель для зарядки. В компании объяснили это решение заботой об окружающей среде.

О том, что Apple уберет из коробки бесплатные наушники, в мае сообщал авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo). Аналитик заметил, что таким образом компания снизит расходы на транспортировку смартфонов и привлечет внимание потребителей к беспроводным гарнитурам линейки AirPods.