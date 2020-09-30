iPhone 12 лишится наушников

В коде новой версии iOS нашли информацию о комплекте iPhone 12. Об этом сообщает издание MacRumors.

Специалисты изучили новую бета-версию iOS 14.2 и обратили внимание на раздел в настройках, посвященный защите от радиочастотного излучения. Ранее в разделе «РЧ-излучение» говорились, что для снижения уровня радиочастотного воздействия необходимо использовать громкую связь или входящие в комплект наушники. В актуальной версии iOS рекомендация осталась, но из нее убрали упоминание, что наушники входят в комплект iPhone.

По мнению журналистов, эта поправка является подтверждением того, что Apple лишит новые iPhone комплектных проводных наушников EarPods. В настоящий момент все продаваемые на рынке смартфоны Apple комплектуются бесплатной гарнитурой EarPods, проводом Lightning и адаптером мощностью пять ватт. В заметке говорится, что устройства линейки iPhone 11, видимо, станут последними, которые вышли с полным комплектом.

Сообщение о том, что Apple упростит комплект новых iPhone, впервые появилось в июне. Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) заявил, что из коробки новых смартфонов уберут проводные наушники и зарядное устройство. По словам специалиста, тем самым компания намерена частично покрыть затраты на внедрение 5G и стимулировать пользователей покупать беспроводную гарнитуру AirPods.