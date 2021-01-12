Предсказано появление 200-мегапиксельных камер в смартфонах

В 2021 году Samsung представит смартфон с рекордной камерой. Об этом в своем Twitter рассказал сетевой инсайдер Ice Universe.

По словам авторитетного специалиста, корейская компания готовит сенсор для камеры разрешением 200 мегапикселей. Устройство будет выпущено дочерним брендом фотосенсоров Samsung ISOCELL. Ice Unvierse не уточнил сроков выхода смартфонов с подобной камерой, но заметил, что его появления не придется долго ждать: «200 мегапикселей появятся скоро».

Ранее специалист предсказал появление процессоров Exynos во всех смарфтонах Samsung. В настоящий момент актуальные телефоны южнокорейской корпорации комплектуются чипами Qualcomm и Exynos в зависимости от региона продаж. В частности, фирменные процессоры Exynos получают смартфоны компании, поставляемые на российский рынок.

В ноябре Samsung представила новый процессор Exynos 1080. Модель была создана по пятинанометровому техпроцессу, имеет восемь ядер Cortex-A78 и Cortex-A55, которые работают на максимальной частоте 2800 и 2600 мегагерц соответственно. Чип поддерживает дисплеи с частотой обновления до 144 герц и до шести объективов основной камеры разрешением до 200 мегапикселей.