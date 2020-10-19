Рассекречен следующий флагман Samsung

Следующий флагманский смартфон Samsung получит название Galaxy S21. Об этом сообщает издание PhoneArena со ссылкой на отчет известного сетевого инсайдера OnLeaks.

По словам блогера, который создал 3D-модель будущего устройства на основе рассекреченной информации, аппарат корейской компании получит обновленный внешний вид. На задней панели смартфона окажется камера с тремя объективами, причем блок с сенсорами будет составлять единое целое с металлической рамой девайса. Журналисты отметили, что ранее Samsung не использовала подобный дизайн в своих аппаратах. Базовые смартфоны серий 2020 и 2021 годов получат аналогичные габариты.

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На рендерах смартфона можно заметить динамик и порт USB-C, расположенные на нижнем торце флагмана. Кнопка включения аппарата и качелька регулировки громкости звука находятся на правой грани девайса. По данным источников, в зависимости от региона модель Galaxy S21 выйдет с процессорами Snapdragon 875 и Exynos 1000 или 2100. Кроме новых чипов и тройной камеры телефон получит от 8 гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти, поддержку 5G, аккумулятор емкостью 4000 миллиампер-часов.

OnLeaks также рассказал, что кроме базового флагмана в линейку войдут аппараты Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Анонс смартфонов состоится в январе — на месяц раньше, чем обычно. По мнению журналистов, компания выпустит флагманы на рынок в феврале и воспользуется сезонным отсутствием конкуренции.

Актуальные смартфоны серии Samsung Galaxy S были анонсированы 11 февраля. Корейская компания включила в линейку аппараты Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Все устройства получили чипы Snapdragon 865 и Exynos 990, дисплеи Dynamic AMOLED, поддержку 5G и Android 10 с оболочкой One UI 2. Стоимость флагманов стартовала с 70 тысяч рублей.