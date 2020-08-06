Срок жизни смартфонов Samsung увеличили

Смартфоны Samsung будут поддерживаться компанией до трех лет. Об этом сообщает здание Android Police со ссылкой на заявление корейского бренда.

Во время презентации Galaxy Unpacked 5 августа Samsung заявила, что новые смартфоны получат поддержку обновлениями Android до трех лет. В первую очередь актуальные апдейты операционной системы будут поставляться для новых устройств — Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra. В разговоре с журналистами представитель компании подтвердил сказанное на презентации.

Таким образом, срок поддержки устройств и их жизненный цикл будет увеличен — ранее гарантированный период получения обновлений ограничивался двумя годами. Журналисты издания предположили, что кроме аппаратов серии Note20 расширенная поддержка будет распространяться на смартфоны линейки Galaxy S20, презентованные в феврале 2020 года. Также в компании подтвердили, что новое правило также будет касаться флагманских аппаратов, выпущенных в 2019 году — устройств серий Galaxy S10 и Galaxy Note 10.

Судя по заявлению Samsung, производитель собирается поддерживать три года лишь топовые аппараты бренда. Таким образом, недорогие смартфоны серии A будут получать системные апдейты не более двух лет с момента релиза.

5 августа Samsung представила смартфоны серии Galaxy Note20. Топовый аппарат линейки — Galaxy Note20 Ultra — получил 6,9-дюймовый экран, чип Exynos 990, от восьми до 12 гигабайт оперативной памяти, тройную камеру. Стоимость флагмана в зависимости от комплектации составляет 100 или 120 тысяч рублей.