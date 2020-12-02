Описана смерть смартфонов Samsung Galaxy Note

Samsung выпустит последний смартфон Galaxy Note и откажется от серии. Об этом сообщает корейское издание ETNews.

По информации источников, корпорация намерена выпустить в 2021 году последний флагман Galaxy Note21. В дальнейшем Samsung похоронит линейку девайсов, интегрировав особенности и разработки Galaxy Note в аппараты серии Galaxy S. В частности, устройства S-серии получат поддержку стилуса S Pen.

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В отчете издания говорится, что Galaxy Note21 выйдет во второй половине 2021 года — вероятно, в один день с раскладным флагманом Galaxy Z Fold 3. Информация о том, преемником какого девайса — Note20 или Note20 Ultra — станет будущий аппарат, не раскрывается. Описывая смерть серии смартфонов, источники рассказали, что Galaxy Note21 должен получить крупный экран и поддержку фирменного стилуса.

Ранее информацию о смерти серии Galaxy Note раскрыл сетевой инсайдер Ice Universe. Блогер опубликовал список запланированных Samsung устройств, в котором не оказалось смартфонов данной линейки.

Последними на данный момент девайсами серии оказались смартфоны Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, представленные в августе. Базовый Note20 получил 6,7-дюймовый экран Super AMOLED Plus, чип Exynos 990 или Snapdragon 865+, тройную камеру с объективами разрешением 12, 64 и 12 мегапикселей. Стоимость флагмана в России составила 80 тысяч рублей.