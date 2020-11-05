Флагман Samsung провалился в продаже

Samsung сократила темпы производства актуального флагмана. Об этом сообщает корейское издание The Elec со ссылкой на отраслевые источники.

Как стало известно журналистам издания, производство смартфонов Galaxy Note20 сократили из-за низкого спроса. Уточняется, что в октябре Samsung планировала отгрузить почти 900 тысяч устройств, однако выпустила лишь около 600 тысяч единиц. По мнению источников, тем самым корейская корпорация приняла тот факт, что базовый смартфон флагманской серии Galaxy Note 20 провалился в продаже.

Материалы по теме Будущее, которое мы заслужили Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

По словам источников, топовый флагман Samsung оказался популярнее базового. Соотношение объемов производства Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra составило примерно один к двум. Официальные продажи смартфонов серии Galaxy Note20 стартовали 21 августа.

Журналисты уточнили, что Samsung Mobile успешно закрыла третий квартал, получив по его итогам операционную прибыль в размере 4,45 триллиона вон или около четырех миллиардов долларов. Этот показатель более чем на 50 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года. По версии аналитиков, большую часть прибыли принесли недорогие смартфоны, хотя компания заявила, что финансовый успех был обусловлен реструктуризацией затрат и эффективными расходами на маркетинг.

Официальный анонс смартфонов Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra состоялся 5 августа. Флагманы получили дисплей Dynamic AMOLED, процессор Exynos 990 или Snapdragon 865+, до 12 гигабайт оперативной и до 512 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру. Стоимость самого доступного аппарата серии составила 80 тысяч рублей.