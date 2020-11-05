Наука и техника
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Кремль назвал тревожной ситуацию с коронавирусом в России
Больных COVID-19 предупредили о возможности заразить домашних животных
Алсу зарегистрировала сценическое имя своей дочери
Разъяренная акула напала на подростка и изувечила его
Песков прокомментировал инициативу о пожизненных гарантиях экс-президентам
Гусман отреагировал на информацию о закрытии Высшей лиги КВН
Исмаилов объяснил критику в адрес Собчак
Семь человек разбогатели на миллиарды долларов из-за выборов в США
Стало известно о масштабной реформе в МГУ 
Новости партнеров

Флагман Samsung провалился в продаже

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Heo Ran / Reuters

Samsung сократила темпы производства актуального флагмана. Об этом сообщает корейское издание The Elec со ссылкой на отраслевые источники.

Как стало известно журналистам издания, производство смартфонов Galaxy Note20 сократили из-за низкого спроса. Уточняется, что в октябре Samsung планировала отгрузить почти 900 тысяч устройств, однако выпустила лишь около 600 тысяч единиц. По мнению источников, тем самым корейская корпорация приняла тот факт, что базовый смартфон флагманской серии Galaxy Note 20 провалился в продаже.

По словам источников, топовый флагман Samsung оказался популярнее базового. Соотношение объемов производства Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra составило примерно один к двум. Официальные продажи смартфонов серии Galaxy Note20 стартовали 21 августа.

Журналисты уточнили, что Samsung Mobile успешно закрыла третий квартал, получив по его итогам операционную прибыль в размере 4,45 триллиона вон или около четырех миллиардов долларов. Этот показатель более чем на 50 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года. По версии аналитиков, большую часть прибыли принесли недорогие смартфоны, хотя компания заявила, что финансовый успех был обусловлен реструктуризацией затрат и эффективными расходами на маркетинг.

Официальный анонс смартфонов Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra состоялся 5 августа. Флагманы получили дисплей Dynamic AMOLED, процессор Exynos 990 или Snapdragon 865+, до 12 гигабайт оперативной и до 512 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру. Стоимость самого доступного аппарата серии составила 80 тысяч рублей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Samsung Galaxy Note20 production rate dips
Назван самый популярный 5G-смартфон
Россияне раскупили смартфоны Samsung за 180 тысяч рублей
Samsung представила Galaxy Note20 Ultra за 120 тысяч рублей
Объяснена высокая стоимость складных смартфонов
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:06 1 ноября

Один за всех

Тайные группировки, террористы и хакеры: ради чего играть в Watch Dogs: Legion?
11:15Сегодня

Подтверждена причина увеличения смертности от коронавируса

10:21Сегодня

Раскрыты новые устройства Apple

09:09Сегодня

В США раскрыли атомную подлодку будущего

Наука и техника00:0130 октября

Сверху виднее

Илон Маск запустил спутниковый интернет. Почему ему не дадут работать в России?
07:10Сегодня

iPhone 12 Pro разобрали на части

00:07Сегодня

В США оценили число целей для удара в России

05:53 4 ноября

Академик объяснил проигрыш СССР в лунной гонке с США

Наука и техника00:0326 октября

«Страна развивалась от одного кризиса к другому»

Что привело Россию к катастрофе 1917 года
04:18 4 ноября

В России завершились госиспытания нового ракетного комплекса

01:06 4 ноября

Российский ученый спрогнозировал появление «мирного» коронавируса

00:54 4 ноября

Ученые описали основные проявления легкой формы коронавируса

Россия
«Мухаммед не отвечал на оскорбления оскорблениями»
Чем закончится противостояние Макрона и мусульман по всему миру?
«Вирус пришел и ведет себя как хозяин»
Поток пациентов и очереди в больницах: что российские врачи говорят о второй волне коронавируса
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России
Где нужно носить маски и грозят ли россиянам штрафы?
Все материалы
Мир
Байден побил рекорд по числу полученных голосов
Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в одном из ключевых штатов
Трамп и Байден заявили о победе на выборах президента США
Они идут совсем рядом. Но называть имя победителя еще рано
Байден одержал победу еще в одном ключевом штате
Число жертв теракта в Вене выросло до четырех
Террористы атаковали несколько районов города. Один из нападавших убит
По делу о теракте в Вене задержали россиян
Американское долголетие
Одна половина США ненавидит Трампа, а другая — Байдена. Кто из них станет президентом?
Все материалы
Бывший СССР
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Своих не бросают
Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше?
Карабахский тупик
Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?
Все материалы
Экономика
Семь человек разбогатели на миллиарды долларов из-за выборов в США
Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect
Забрать свое
Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
В России предложили платить за вывоз мусора по новой схеме
Названы самые дешевые машины России
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
Все материалы
Силовые структуры
Сообщение о захвате заложников на севере Москвы опровергли
«Совершить такое зверство мог только Цапок»
В 2010 году бандитская бойня в Кущевской потрясла Россию. Как живет станица десять лет спустя?
Неизвестный захватил заложников в Москве и пригрозил устроить взрыв
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Бывшего руководителя дома Деда Мороза заподозрили в злоупотреблении полномочиями
«Бандиты ломали женские судьбы»
 
Отсидевший в СИЗО за своего клиента российский лжеадвокат получил срок
Все материалы
Наука и техника
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
Все материалы
Спорт
«Краснодар» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Аннетт Келлерман«Женщина, о которой нужно говорить»
Как пловчиха стала первой обнаженной актрисой Голливуда, побеждала мужчин и заработала миллионы
«Зенит» упустил победу в Лиге чемпионов
Нурмагомедов назвал Макрона тварью
Чемпион UFC обратился к мусульманам. Его поддержали больше миллиона человек
Загитова рассказала об отношении к хейтерам
Оле-Гуннар СульшерШанс на камбэк
Суперматч МЮ — «Арсенал», битва «Ливерпуля» с «Вест Хэмом» — главные интриги тура АПЛ
Роднина выступила против присвоения Нурмагомедову звания Героя России
Все материалы
Культура
Умер исполнитель роли маркиза Филиппа дю Плесси-Бельера
«Это сексуальный трек, под который нужно танцевать стриптиз»
Любовные треугольники, ревность и плохие девчонки: Maruv делится секретами создания поп-хитов
Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли после расставания с моделью
«Я жду мира, в котором наш пол не имеет значения»
Женщина долгие годы притворялась мужчиной. Ее тайна раскрылась только после смерти
В России вышел фильм «Подольские курсанты» о битве за Москву
Мужикам тут не место
Полюбившая школьника учительница, пьющая стюардесса и монахини в лучших сериалах ноября
Пригожин обвинил Моргенштерна в уродовании молодежи
Все материалы
Интернет и СМИ
Высшая лига КВН оказалась под угрозой закрытия
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Собчак обвинила Нурмагомедова в провоцировании исламистов на теракты
«Мой папа — не Ургант, у него нет своего шоу»
Дочь ведущего Первого канала — о влиянии отца на ее участие в «Голосе» и блате в шоу-бизнесе
Молодой российский ведущий умер в переполненном из-за коронавируса госпитале
«Ему надо лечиться»
Блогер устраивал стримы под наркотиками и избивал девушек на камеру. Как он оставался безнаказанным?
Телеведущий сел в фургон с мороженым и установил рекорд Гиннесса
Все материалы
Ценности
Бывшая «Мисс Вселенная» снялась в купальнике во время отдыха на роскошной яхте
Эльза Хоск«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»
Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
Покрытый тату мужчина с двойным языком нарастил клыки за десятки тысяч рублей
Недолюбленный миллиардер
Князю Монако доступны вся роскошь и удовольствия мира. Почему ему не везет в личной жизни?
Личное письмо героически умершего пассажира «Титаника» продадут за миллионы рублей
Парфюмеры разработали ароматы по мотивам мюзикла
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Россияне назвали главное блюдо праздничного стола
Игрок поставил 100 миллионов рублей на победу Байдена в выборах
Пропавшего три года назад мужчину нашли мертвым в собственном доме
«Собирай манатки и езжай!»
История россиянки о переезде в Израиль практически бесплатно
Мужчина прибрался в доме и разбогател на десятки миллионов рублей
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Все материалы
Объявлены сроки выхода на российский рынок нового Peugeot 2008
Летающие кирпичи: кто ставит на Defender моторы от «Корветов»?
Оказывается, 8-цилиндровый мотор в культовом вездеходе Land Rover — не только абсурдно, но и...
Видео: КамАЗ испытал беспилотную грузовую фуру «Челнок»
Посмотрите на пробег экзотических автомобилей по улицам Москвы
Редкие и необычные машины-участники ралли янгтаймеров «Большая прогулка»
Лимитированные BMW X5 M и X6 M First Edition приехали в Россию
Как выглядят квартиры от Aston Martin?
Дизайнеры Aston Martin теперь создают не только автомобили, но и роскошные апартаменты
Представлен пикап Nissan Navara с новым дизайном
Все материалы
Дом
В России выявлена новая схема мошенничества с компенсациями за услуги ЖКХ
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Определена цена самого дорогого парковочного места в Москве
Раскрыта популярная схема хищения квартир у российских пенсионеров
Все материалы
Нацпроекты
Россияне начали активно жениться после 60 лет
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
Российским студентам захотели поднять стипендии
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
Российский регион закупит 25 тысяч подарков для новорожденных
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Направление «Чистая вода» перейдет из экологического нацпроекта в жилищный
Все материалы