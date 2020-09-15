Россияне раскупили смартфоны Samsung за 180 тысяч рублей

Samsung распродала всю российскую партию смартфонов Galaxy Z Fold 2. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Корейская компания заявила, что первая партия складных смартфонов, подготовленная для российского рынка, была полностью распродана. Samsung уточнила, что россияне, предзаказавшие флагман до 14 сентября, смогут получить его в точках продаж с 18 сентября. Объем поставок устройства не сообщается.

В связи с повышенным интересом покупателей к модели Samsung решила продлить сроки предзаказа до 24 сентября и организовать дополнительные поставки устройств в Россию. Старт продаж флагмана намечен на 25 сентября. Стоимость Galaxy Z Fold 2 составила 180 тысяч рублей.

Стоимость складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 2 была раскрыта компанией на мероприятии 1 сентября. Характеристики девайса были опубликованы ранее. Смартфон получил два экрана — основной с диагональю 7,6 дюйма и дополнительный с диагональю 6,23 дюйма, флагманский чип Snapdragon 865+ с поддержкой 5G, 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, камеру с тремя объективами разрешением 12 мегапикселей каждый.