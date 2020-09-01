Раскрыта цена складного флагмана Samsung

Samsung представила второе поколение своего складного смартфона. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель компании.

Аппарат Galaxy Z Fold 2 имеет складной форм-фактор — корпус девайса состоит из двух панелей, соединенных шарниром. Внутренний дисплей Super AMOLED Infinity Flex имеет диагональ 7,6 дюйма, внешний — 6,23 дюйма. В разложенном состоянии разрешение основного экрана составляет 2208х1768 пикселей, также он поддерживает частоту отображения 120 герц и HDR10+.

Устройство имеет чип Snapdragon 865+ с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Galaxy Z Fold 2 комплектуется 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти стандарта UFS 3.0. На задней панели смартфона расположена камера с тремя объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, она позволяет снимать 4К-видео с частотой 60 кадров в секунду. Девайс вышел с аккумулятором емкостью 4500 миллиампер-часов. Цена флагманского аппарата составила 180 тысяч рублей. Предзаказ открывается 1 сентября, а в продажу устройство поступит в черном и бронзовом цветах 18 сентября.

Ранее в августе компания провела онлайн-презентацию, на которой представила флагманскую линейку смартфонов Galaxy Note20. Старший девайс серии — Galaxy Note20 Ultra — оценили в 120 тысяч рублей. Презентация первого складного смартфона Samsung с гибким экраном — Galaxy Fold — состоялась 20 февраля 2019 года.