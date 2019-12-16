Samsung выпустит смартфон с камерой на 144 мегапикселя

Компания Samsung намерена использовать новый техпроцесс для создания камер повышенного разрешения. Производитель собирается выпустить смартфон с камерой разрешением 144 мегапикселя.

Об этом заявил известный специалист по утечкам Samsung Ice Universe. В его распоряжении оказались слайды, на которых объясняется переход на 14-нанометровый технический процесс. Авторы документа уверены, что вендор должен сосредоточиться на создании камеры разрешением 144 миллиона пикселей. Сенсор будет базироваться на транзисторах FinFET, отличающихся пониженным энергопотреблением. Сам инсайдер назвал эту новость «сумасшедшей».

Однако информация о том, когда Samsung выпустит смартфон с подобной камерой, нет. На данный момент сенсор рекордного разрешения имеет смартфон Xiaomi: аппарат Mi Note 10 с камерой разрешением 108 мегапикселей был представлен в ноябре.

Переход на новый техпроцесс, в частности, объясняет отказ Samsung от собственных процессоров Exynos 990. Большая часть девайсов будущей линейки Galaxy S11 получит чип Snapdragon 865, так как тот поддерживает камеры разрешением до 200 мегапикселей. Максимальное разрешение камер смартфонов на Exynos 990 ограничивается 100 мегапикселями.

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