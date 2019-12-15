Россияне стали тратить на смартфоны больше денег

Россияне в 2019 году тратили на смартфоны больше денег, чем в 2018-м. Кроме того, средняя стоимость гаджетов в этом году в России выросла на пять процентов и составляет 16-17 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ритейлеров электроники.

В «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что покупатели предпочитают инвестировать в более производительные и технически совершенные модели, которые потребуются на ближайшие два-три года. По данным группы, продажи смартфонов стоимостью свыше 50 тысяч рублей в сравнении с прошлым годом увеличились более чем на четверть.

Увеличению спроса сегмента флагманских смартфонов способствуют программы рассрочки и обмена старых гаджетов на новые со скидкой. Как рассказали в «Вымпелкоме», в кредит и рассрочку в уходящем году было куплено около 25 процентов устройств.

Самыми популярными у россиян производителями смартфонов оказались Samsung, Huawei, Honor, Xaomi и Apple. Компания Apple стала лидером в денежном отношении.

Ранее в декабре сообщалось о запросах отечественных потребителей при выборе смартфонов. Так, главными критериями стали тройная камера и функция бесконтактной оплаты. Чуть менее важны дисплей и объем памяти.

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