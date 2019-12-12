Россияне назвали самую важную функцию смартфона

Главными критериями при выборе смартфона в России стали тройная камера и NFC. О запросах отечественного потребителя в этом году РИА Новости рассказали крупнейшие ретейлеры.

Кроме наличия нескольких модулей камеры и функции бесконтактной оплаты для россиян важен дисплей не меньше 5,5 дюймов и объем памяти от 64 гигабайт. Предпочтение в качественной камере с зумом диктует популярность соцсетей.

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По данным МТС, за последние 10 месяцев спрос на смартфоны с диагональю больше шести дюймов вырос с 5 до 46,3 процентов. В Tele2 заявили, что наличие двух слотов для сим-карт не является решающим условием при покупки девайса, но по итогам сентября двухсимочные устройства занимали 82 процента в сетях оператора.

Вместе с тем в Tele2 отметили, что потребитель начинает интересоваться появлением смартфонов с поддержкой 5G. Однако скорость их запуска зависит от того, освободят ли в России оптимальные частоты для функционирования сетей пятого поколения. Представитель Wildberries спрогнозировал повышенный интерес к смартфонам с поддержкой 5G в будущем.

На конец года более актуальным потребителям кажется наличие в смартфоне большого количество камер. В маркетплейсе «Беру» выделили тренд на аппараты с разрешением камеры более 48 мегапикселей. По мнению торговой площадки, в будущем россияне заинтересуются смартфонами, где фронтальная камера будет спрятана под экран устройства.

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