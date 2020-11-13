Samsung представила рекордный процессор

Samsung анонсировала процессор для смартфонов нового поколения. Технические характеристики чипа были опубликованы на сайте компании.

Новая модель — Exynos 1080 — является первым чипом компании, созданным по пятинанометровому техпроцессу. Процессор имеет восемь ядер Cortex-A78 и Cortex-A55, которые работают на максимальной частоте 2800 и 2600 мегагерц соответственно. За работу с графикой отвечает ускоритель Mali-G78 MP10. Новый процессор поддерживает оба стандарта 5G — как mmWave, так и Sub-6GHz, все известные диапазоны Wi-Fi, Bluetooth 5.2.

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По словам представителей компании, Exynos 1080 может выполнять до 5,7 триллионов операций в секунду. Процессор поддерживает дисплеи с частотой обновления до 144 герц в разрешении Full HD+ и HDR10+. В описании чипа говорится, что благодаря повышению энергоэффективности смартфоны на базе Exynos 1080 могут добиться рекордной автономности.

В телефон, базирующийся на новом процессоре, можно установить до шести объективов основной камеры разрешением до 200 мегапикселей. По словам инженеров компании, во время съемки искусственный интеллект обнаруживает и анализирует объекты в кадре, оптимизируя настройки для получения лучших снимков.

Ожидается, что смартфоны на базе нового чипа будут доступны на рынке в первой половине 2021 года. Первым устройством с Exynos 1080 окажется смартфон Vivo X60.