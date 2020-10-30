Раскрыт флагман Samsung с пятью камерами

Следующий флагманский смартфон Samsung получит камеру с пятью объективами. Об этом сообщает издание SamMobile со ссылкой на отчет известного сетевого инсайдера OnLeaks.

В отчете специалиста сообщается, что топовым флагманом корейской компании окажется Galaxy S21 Ultra. Модель получит корпус с округлыми металлическими рамками, AMOLED-экран с отверстием под фронтальную камеру. На задней панели смартфона будет расположен блок основной камеры, который плавно перетекает в рамку устройства.

Материалы по теме Будущее, которое мы заслужили Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

OnLeaks заявил, что камера раскрытого аппарата будет состоять из пяти объективов или из четырех объективов и дополнительного сенсора, предназначение которого блогеру неизвестно. Инсайдер предполагает, что камера Galaxy S21 Ultra будет иметь два отдельных телеобъектива, один из которых обеспечит пятикратное увеличение.

В отчете говорится, что итоговые внешний вид и характеристики флагманского смартфона практически согласованы в компании. Автор подчеркнул, что в его распоряжении оказались предфинальные прототипы девайса, то есть к запуску Galaxy S21 Ultra смартфон может незначительно отличаться от тестируемого прототипа.

Ранее OnLeaks опубликовал качественные изображения базового смартфона новой серии Samsung, который получит название Galaxy S21. Аппарат имеет тройную камеру, блок которой будет составлять единое целое с металлической рамой девайса. Ожидается, что Samsung выпустит новую серию смартфонов в январе и запустит ее в продажу в феврале 2021 года, чтобы воспользоваться отсутствием конкуренции на рынке в начале года.