Создан смартфон с восемью камерами

В Китае запатентовали смартфон с восемью камерами. Об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.

Заявку на регистрацию патента, одобренную в начале октября 2020 года, подала компания Lens Technology Co. Ltd. По словам журналистов, китайский производитель сотрудничает с Apple, Samsung, Huawei и другими корпорациями. В частности, компания выпускает дисплеи для часов Apple Watch. Согласно документам, созданный инженерами концептуальный аппарат имеет восемь объективов, расположенных на задней панели — по два сенсора на каждом углу.

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Журналисты предположили, что основная камера состоит из ультраширокоугольных, широкоугольных и телескопических объективов. В зависимости от режима съемки могут быть задействованы несколько объективов или сразу все сенсоры. Авторы также обратили внимание на несколько модулей вспышки и отверстие для микрофона, расположенное в верхней части задней панели.

С передней стороны смартфон не имеет вырезов и выемок для фронтальной камеры. Из этого журналисты сделали вывод, что селфи-камера интегрирована в дисплей устройства. В материале сообщается, что цель регистрации патента неизвестна — это может быть как концепт, так и реальный прототип, созданный перед непосредственным производством девайса.

Ранее инсайдеры рассекретили смоделированные на компьютере изображения флагманского смартфона Samsung. Согласно утечке, аппарат Galaxy S21 Ultra должен получить основную камеру, состоящую из пяти объективов. Анонс устройств серии Galaxy S21 может состояться в январе 2021 года.