Раскрыт бюджетный смартфон Xiaomi c рекордной камерой

Xiaomi запланировала выпуск двух бюджетных камерофонов с рекордными характеристиками. Об этом сообщает издание GSMArena со ссылкой на китайские источники.

Инсайдеры полагают, что китайский производитель представит два смартфона под брендом Redmi, под которым выпускаются доступные гаджеты. Девайсы фигурируют под кодовыми названиями Gauguin и Gauguin Pro. В появившемся в сети списке характеристик телефонов сообщалось, что базовая модель получит камеру с основным объективом разрешением 64 мегапикселя, улучшенная версия — 108 мегапикселей. Журналисты отметили, что разрешение камеры в 108 мегапикселей пока что является недостижимым и рекордным показателем для смартфонов Redmi.

По информации источника, описанные устройства будут самыми доступными или одни из самых доступных девайсов на рынке смартфонов со 108-мегапиксельной камерой. Журналисты GizChina предположили, что китайская компания может готовить продолжение серии телефонов Redmi Note 10, либо новые девайсы линейки Mi CC. Инсайдеры не раскрывают точной даты анонса смартфонов, но уверены, что релиз аппаратов состоится в ближайшее время.

В начале сентября китайский бенчмарк AnTuTu опубликовал список самых производительных и недорогих смартфонов. Наиболее мощным телефоном стоимостью до 1499 юаней был назван Xiaomi Redmi Note 8 Pro, в категории аппаратов стоимостью до 4500 юаней лидировал Meizu 17 Pro 12.