Назван самый мощный дешевый смартфон

Китайский бенчмарк AnTuTu назвал Xiaomi Redmi Note 8 Pro самым производительным недорогим смартфоном. Об этом сообщается на сайте сервиса в отчете по итогам августа.

Специалисты AnTuTu выделили несколько категорий бюджетных устройств, в зависимости от их стоимости. В категории девайсов стоимостью до 1499 юаней (около 17 тысяч рублей) самым мощным аппаратом оказался Xiaomi Redmi Note 8 Pro с шестью гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти. Ниже расположились другие смартфоны бренда — Redmi 9 и Redmi K30 5G.

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В топе устройство не дороже 1999 юаней (около 22 тысяч рублей) лидерами оказались Xiaomi Redmi 10X 5G, Redmi K30 5G и IQOO Z1x. В категории смартфонов до 2999 юаней (около 33 тысяч рублей) самыми производительным устройствами были признаны IQOO Z1, Xiaomi Redmi K30 Pro и IQOO Neo3. Аппараты IQOO 3, Realme X50 Pro 5G и Oppo Ace2 возглавили топ-3 в разделе девайсов не дороже 4499 юаней (около 50 тысяч рублей).

В последней категории — устройств дороже 4500 юаней — лидировали Meizu 17 Pro 12, Oppo Find X2 и Xiaomi 10. Составители рейтингов отметили, что выбирали девайсы по наилучшему соотношению цены и производительности. В итоге лучшим устройством по версии AnTuTu оказался Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

В начале августа специалисты AnTuTu составили топ самых мощных Android-смартфонов. Рейтинг возглавили Oppo Find X2 Pro, Oppo Find X2 и Xiaomi Redmi K30 Pro. Отмечается, что все 10 аппаратов в рейтинге имели процессор Qualcomm Snapdragon 865.