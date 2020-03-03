Xiaomi представила самый мощный смартфон

Дочерняя компания Xiaomi Black Shark представила новую флагманскую линейку смартфонов. Телефоны серии Black Shark 3 получили до 12 гигабайт оперативной памяти, поддержку 5G и дополнительные кнопки-триггеры, сообщает Android Authority.

Аппарат, который имеет самое мощное «железо» на рынке, вышел в двух версиях — Black Shark 3 получил 6,67-дюймовую диагональ, Black Shark 3 Pro имеет 7,1-дюймовый дисплей. Оба смартфона имеют OLED-матрицу с частотой дискретизации сенсорного слоя 270 гигагерц и частотой отклика 24 миллисекунды. Для более тонкого управления дисплей получил четыре чувствительные к силе нажатия зоны.

Одной из особенностей линейки являются игровые триггеры, размещенные на правом торце устройства. При необходимости кнопки выдвигаются из корпуса. Производитель рассказал о системе жидкостного охлаждения четвертого поколения, которая необходима для стабильной работы в ресурсоемких играх.

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Смартфоны Black Shark 3 получили чип Snapdragon 865 с поддержкой 5G, от восьми до 12 гигабайт оперативной памяти и до 256 гигабайт встроенной памяти. На задней панели устройства расположена тройная камера разрешением 64, 13 и 5 мегапикселей. Девайсы также имеют 20-мегапиксельную фронтальную камеру, стереодинамики и разъем для наушников.

Кроме размера экрана модели отличаются емкостью аккумулятора. Базовый аппарат Black Shark 3 получил батарею емкостью 4720 миллиампер-часов, Pro-версия — 5000 миллиампер-часов. По словам производителя, с быстрой зарядкой мощностью 65 ватт устройства заряжаются за 38 минут.

Стоимость Black Shark 3 c восемью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти составит 3,5 тысячи юаней, или около 33 тысяч рублей, топовая версия с 12 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами встроенной памяти обойдется в 4 тысячи юаней, или 38 тысяч рублей. Цена на Black Shark 3 Pro с восемью гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами встроенной памяти составит 4,7 тысячи юаней, или около 45 тысяч рублей, версия с 12 гигабайтами ОЗУ оценена в 5 тысяч юаней, или около 48 тысяч рублей.

Первоначально линейка поступит в продажу на территории Китая, где купить Black Shark 3 можно будет начиная с 3 марта. Pro-версия геймерского флагмана выйдет 10 марта. Сроки глобального релиза не сообщаются.

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