Xiaomi извинилась за обновления Android

Xiaomi принесла извинения пользователям из-за проблем с обновлением на Android 10. Компания объяснила задержки распространением пневмонии COVID-19, передает немецкий профильный ресурс WinFuture.

Бренд-менеджер Xiaomi в Индии Сумит Сонал (Sumit Sonal) рассказал в Twitter, что вспышка пневмонии COVID-19, вызванная вирусом SARS-CoV-2, повлияла на IT-индустрию. Представитель компании отметил, что из-за этого было приостановлено распространение новой версии Android. В частности, он заявил, что обновление Xiaomi Mi A3 сорвалось, хотя переход на Android 10 должен был состояться не позже середины февраля.

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«Я благодарю каждого из вас за терпение и постоянную поддержку», — подчеркнул Сумит Сонал. Бренд-менеджер компании подытожил, что в скором времени Xiaomi сообщит владельцам Mi A3 и других смартфонов о ходе обновления.

Xiaomi поступают жалобы не только на задержку Android 10. В частности, владельцы смартфона Mi 8, получившие обновление в срок, пожаловались на пропажу рабочего стола. Обладатели аппаратов уточняют, что в исчезновении элемента интерфейса виноват апдейт до новой версии Android с фирменной оболочкой MIUI 11.

13 февраля Xiaomi заявила, что переносит публичный релиз флагманской линейки Mi 10 на неопределенный срок из-за угрозы распространения COVID-19. Компания планировала показать смартфоны на выставке MWC 23 февраля в Барселоне. Днем ранее оргкомитет Всемирного мобильного конгресса в целях безопасности отменил одну из крупнейших мировых мобильных выставок.

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