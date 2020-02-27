Обновление Android сломало смартфоны Xiaomi

Смартфоны Xiaomi Mi 8 перестали отображать рабочий стол после установки обновления Android. На жалобы пользователей обратило внимание издание iXBT.

Владельцы аппарата Xiaomi заметили, что устройство не может загрузить рабочий стол после обновления на Android 10. В случившемся обвиняют фирменную оболочку MIUI 11, которая поставляется вместе с актуальным обновлением Android.

Журналисты протестировали последнюю версию ОС на смартфоне Xiaomi Mi 8 и столкнулись с аналогичной проблемой. По словам iXBT, рабочий стол «ломается» спустя пару часов использования обновленного ПО. Журналисты заметили, что проблему невозможно решить перезагрузкой или сбросом аппарата к заводским настройкам, так как система отказывается принимать актуальный пароль. При этом в целом Mi 8 продолжает работать: например, принимать звонки и SMS и запускать приложения.

С помощью читателей издание выяснило, что баг, скорее всего, касается конкретного устройства, так как владельцы других смартфонов Xiaomi не жалуются на исчезновение рабочего стола. Чтобы избавиться от ошибки, нужно зайти в настройки приложения «Рабочий стол MIUI» и удалить обновление. Xiaomi пока что не отреагировала на проблему.

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Пользователи смартфонов Xiaomi уже жаловались на обновление Android 10. В частности, в конце января обладатели Xiaomi Mi 9T заявили, что после установки актуальной системы время автономной работы их девайсов сильно сократилось. Тогда владельцам аппаратов посоветовали откатить смартфон к заводским настройкам.

Xiaomi Mi 8 был представлен в июне 2018 года, изначально аппарат поставлялся с ОС Android 8.1. Актуальное обновление Android 10 должны получить или уже получили смартфоны Mi Mix 2S, Mi Mix 3, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition, Pocophone F1.

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