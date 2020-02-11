Обновление Android сломало смартфоны Sony

Владельцы смартфонов Sony раскритиковали обновление Android. На размещенные на форуме компании и Reddit жалобы пользователей о поломке телефонов обратило внимание издание Android Police.

Согласно сообщениям, обновление Android 10 повлияло на смартфоны Xperia XZ2 и Xperia XZ3, вышедшие в 2018 году, и флагманы Xperia 1 и Xperia 5, выпущенные в 2019 году. Владельцы аппаратов называют ряд проблем, в число которых входит замедленная анимация интерфейса, длительный выход девайса из режима ожидания, некорректная работа дактилоскопического сенсора.

На Reddit отмечается, что в некоторых случаях смартфоны Xperia XZ2 и Xperia XZ3 отказываются обрабатывать более одного приложения одновременно и могут перезагружаться от критической ошибки. В отчетах пользователей также упоминаются проблемы, связанные с перегревом устройства и уменьшением автономности.

По версии значительной части владельцев аппаратов Sony, проблемы начались после обновления на Android 10, которое стало доступно в декабре 2019 года. Издание Android Police посоветовало пользователям откатиться на Android 9 и ожидать выхода стабильной версии операционной системы.

В конце января на обновление Android 10 пожаловались обладатели смартфонов Xiaomi Mi 9T. По их словам, после установки новой версии операционной системы аппараты стали сильно нагреваться, время работы от батареи снизилось. Пользователям проблемных девайсов посоветовали очистить кеш-память, отключить автозапуск приложений и сбросить смартфон к заводским настройкам.

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