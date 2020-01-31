Android начала удалять фотографии пользователей

Пользователи Android 9 уличили операционную систему в удалении изображений. На жалобы владельцев смартфонов обратило внимание издание SlashGear.

30 января один из пользователей опубликовал отчет об ошибке ОС Android 9, которая, по его словам, начала удалять фотографии на устройстве. Он конкретизировал, что скачанные из интернета изображения безвозвратно исчезают с девайса, если перенести их из папки загрузки в любой другой каталог.

Пользователь уточнил, что перемещенные файлы могут как бесследно исчезнуть, так и перестать открываться. Подобная ошибка также возникает при переименовании системной папки «Загрузки». Он заметил, что удаление касается лишь изображений, прочие загруженные по сети файлы перемещаются без проблем.

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SlashGear обратило внимание на то, что проблема может быть связана с багом в режиме энергосбережения Doze, который впервые появился в 2015 году вместе с ОС Android Marshmallow. В связи с тем, что Google пока не исправила ошибку, издание посоветовало не перемещать файлы из загрузочной папки Android.

В конце января владельцы Xiaomi Mi 9T пожаловались на ухудшение автономности смартфона. Пользователи обратили внимание, что время работы от батареи девайса значительно снизилось после обновления устройства на актуальную ОС Android 10.

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