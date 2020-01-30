В приложении для звонков нашли функцию записи разговоров

В последней бета-версии Google Phone, предустановленного приложения для звонков на смартфонах Google Pixel с операционной системой Android, нашли функцию записи и расшифровки телефонных разговоров. Об этом сообщило сообщество XDA Developers на своем сайте.

По данным специалистов, в 44-ой версии приложения им удалось полностью активировать эти функции. Для записи разговора нужно будет нажать на кнопку «записи». Все записанные разговоры сохраняются в памяти устройства и доступны в виде списка в отдельном пункте приложения. По их словам, есть вероятность, что вскоре ее добавят и в официальную версию Google Phone.

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В XDA Developers добавили, что запись также можно отправить на другие устройства и носители в виде звукового файла с расширением wav. При этом специалистам не удалось успешно воспользоваться функцией расшифровки разговоров, несмотря на ее наличие в бета-версии.

Они также пояснили, что перед активацией функции в Google Phone программа укажет, что запись переговоров без согласия второй стороны может быть наказуема. Также человек, которому вы позвоните, сначала услышит звуковое сообщение, что общение будет записываться.

В июле 2019 года корпорация Google признала, что ее специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают голосовому помощнику компании. Такой подход они объясняли тем, что аудиозаписи используются для анализа речи с целью улучшения распознавания языков.

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