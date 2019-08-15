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Microsoft раскрыла причины прослушки пользователей

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Представители Microsoft рассказали о том, зачем компании необходимо записывать и прослушивать отдельные разговоры пользователей по Skype и с голосовым помощником Cortana. Комментарий корпорации получило агентство RNS.

«Microsoft собирает голосовые данные для того, чтобы обеспечивать и улучшать работу голосовых сервисов, таких как, к примеру, поиск, распознавание голосовых команд, транскрибация и перевод речи», — пояснили в компании.

В пресс-службе добавили, что Microsoft запрашивает разрешение перед работой с данными пользователей и защищает информацию о них. По словам представителей компании, данные юзеров, с которыми работают подрядчики, деидентифицируются. Кроме того, Microsoft требует от подрядчиков соответствия высоким стандартам конфиденциальности.

О прослушивании аудиозаписей разговоров пользователей Skype и голосового помощника Cortana третьими лицами узнало издание Vice. После публикации корпорация призналась, что прослушивает и записывает некоторые разговоры пользователей Skype и голосового помощника Cortana, а также внесла изменения в положение о конфиденциальности, добавив пункт об обработке голосовых данных.

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