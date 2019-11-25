Популярное приложение поставило под угрозу десятки миллионов пользователей

В приложении для определения номеров телефонов и блокировки вызовов Truecaller обнаружена опасная уязвимость. Об этом сообщил исследователь Эраз Ахмед (Ehraz Ahmed) в своем блоге.

По его словам, проблема заключается в интерфейсе создания приложений. Например, хакер может узнать IP-адрес пользователя. Для этого злоумышленнику достаточно прикрепить ссылку к профилю определенного мобильного. Жертве достаточно открыть страницу «необычного» номера.

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Пользователи при этом не заметят какой-либо разницы по сравнению с открытием «обычного» профиля. Заполучив IP-адрес юзера, хакер может целенаправленно атаковать устройства пользователя через сеть, осуществляя в том числе брутфорс (подбор паролей путем набора всех вариантов) или DDoS.

Как сообщает Forbes, разработчики Truecaller подтвердили наличие уязвимости. По их словам, «этот незначительный баг» был в кратчайшие сроки исправлен, для приложения выпустили обновление. Пользователей призвали проверить версию программы и при необходимости обновиться.

Приложение для смартфонов Truecaller позволяет определять номера, блокировать нежелательные входящие вызовы, в том числе спам-звонки. Для работы необходимо зарегистрироваться в программе путем ввода собственного мобильного номера. По данным компании, в сентябре этого года приложение в сумме скачали 500 миллионов раз, а 150 миллионов человек из разных стран мира пользуются Truecaller ежедневно.

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