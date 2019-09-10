Российские пользователи Android оказались самыми незащищенными в мире

Российские пользователи смартфонов на ОС Android оказались самыми незащищенными в мире, сообщается в пресс-релизе ESET, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным антивирусной компании, именно в России была обнаружена наибольшая доля вредоносных программ: 16 процентов от всех доступных приложений потенциально опасны для пользования.

Чуть более безопасно пользоваться программами на Android обладателям гаджетов из Ирана и Украины. В этих странах доля вредоносных программ составляет 15 и 8 процентов соответственно.

По итогам исследования эксперты заключили, что общая доля уязвимостей на Android-устройствах уменьшилась, но доля действительно опасных приложений заметно возросла.

В ESET добавили, что 68 процентов обнаруженных уязвимостей являются критически опасными для обладателей смартфонов и планшетов на Android. Этот показатель значительно выше, чем был в 2018 году.

Ранее компания Avast сообщила, что более 900 приложений-фонариков для Android злоупотребляют доступом к личным данным пользователя.

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