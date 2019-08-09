Личные данные любителей секса втроем оказались под угрозой

Приватные данные пользователей приложения по поиску партнеров для секса втроем 3Fun оказались незащищенными. Об этом пишет занимающаяся кибербезопасностью фирма Pen Test Partners.

Эксперты заявили, что безопасность 3Fun — «одна из худших, что они когда-либо видели в приложениях для знакомств». Специалисты смогли получить доступ к таким данным юзеров, как их точное местоположение в настоящий момент времени, дата рождения, сексуальная ориентация, постоянный партнер, личные фотографии.

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По данным Pen Test Partners, эти данные можно просмотреть, даже если юзер ограничил к ним доступ. Также эксперты нашли возможность обнаружить ближайших к ним пользователей 3Fun, находясь в любой точке мира и искусственно изменив свои геоданные.

Специалисты выяснили, что пользователи приложения есть в Белом доме, здании ЦРУ, а также в ряде других правительственных зданий. Они уведомили создателей приложения о найденных ими уязвимостях. Им понадобилось несколько недель, чтобы их устранить.

Представители 3Fun заявляют, что приложением пользуются полтора миллиона пользователей в таких крупных городах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго.

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