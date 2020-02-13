Смертельный коронавирус сорвал выход Xiaomi Mi 10

Xiaomi отменила выход флагмана Mi 10. В заявлении компании в Twitter говорится, что официальная презентация смартфонов переносится из-за отмены выставки MWC 2020.

В заявлении китайской корпорации говорится, что Xiaomi понимает решение GSMA отменить выставку Mobile World Congress из-за угрозы распространения смертельного коронавируса. В связи с этим глобальный релиз смартфонов линейки Mi 10, запланированный на 23 февраля, сорвался и переносится на неопределенный срок.

Xiaomi уточнила, что безопасность клиентов, партнеров и друзей из СМИ для них является приоритетной. Компания подчеркнула, что сообщит новую дату глобальной презентации Mi 10 и Mi 10 Pro позднее.

Утром 13 февраля Xiaomi представила флагманские смартфоны серии Mi 10. Топовый аппарат линейки Mi 10 Pro получил дисплей Super AMOLED с частотой 90 герц и камеру с ведущим сенсором разрешением 108 мегапикселей. Стоимость устройства в Китае стартует с пяти тысяч юаней, официальная цена в мире еще не объявлена.

12 февраля стало известно об отмене одной из ведущих мировых выставок мобильной индустрии Mobile World Congress. Мероприятие должно было состояться в Барселоне с 24 по 27 февраля. В качестве причины отмены организаторы назвали угрозу распространения смертельного вируса.

Xiaomi отменила традиционную презентацию смартфонов в начале февраля, объяснив срыв мероприятия угрозой коронавируса. Компания запланировала провести онлайн-презентацию 13 февраля, глобальный релиз линейки Mi 10 должен был состояться 23 февраля, в преддверии MWC 2020.

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