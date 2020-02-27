Раскрыта реальная стоимость Xiaomi Mi 10

Портал TechInsights назвал стоимость всех компонентов последнего флагманского смартфона Xiaomi. Исследование реальной стоимости Mi 10 доступно на сайте компании.

Расходы на компоненты устройства без учета разработки, логистики, маркетинга и других затрат составили 440 долларов, или около 27 тысяч рублей. Для тестирования специалисты разобрали на детали аппарат Xiaomi Mi 10 с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти. Цена этой версии устройства в рознице составляет 4,7 тысячи юаней, или около 670 долларов.

Ранее портал TechInsights проанализировал стоимость деталей других флагманских смартфонов. Себестоимость компонентов iPhone 11 Pro Max составила 490 долларов, при этом в рознице аппарат продается от 1099 долларов. Все компоненты Samsung Galaxy S10+ были оценены в 420 долларов, стоимость «железа» модели с поддержкой 5G оказалась на 70 долларов выше. Флагманский девайс Galaxy S10+ продавался на рынке от 1000 долларов.

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Себестоимость смартфона складывается из стоимости компонентов, производства устройства, затрат на маркетинг и доставку и других статей расхода. В ноябре 2016 года вице-президент Xiaomi Хьюго Барра заявил Reuters, что его компания не стремится заработать на продажах смартфонов, ориентируясь на долгосрочные источники дохода.

Флагманская линейка Xiaomi Mi 10 была представлена 13 февраля на специальном онлайн-мероприятии. Девайсы серии получили 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED, чип Snapdragon 865, от восьми гигабайт оперативной памяти и камеру на четыре объектива. Стоимость Mi 10 начинается от 4 тысяч юаней, или 36 тысяч рублей. Цены на Mi 10 Pro стартуют с 5 тысяч юаней, или около 45 тысяч рублей.

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