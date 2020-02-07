Xiaomi выпустит самый мощный смартфон в мире

В сети появились результаты тестов Xiaomi Mi 10 Pro. Согласно их результатам, аппарат является самым мощным смартфоном в мире, сообщается в китайском блоге Digital Chat Station.

По информации популярного блога, Xiaomi выпустит новинку в ближайшее время. Автор сослался на итоги синтетических тестов AnTuTu, по результатам которых Mi 10 Pro набрал почти 600 тысяч баллов. Уточняется, что обычная версия Xiaomi Mi 10 получила в аналогичном тесте порядка 560 тысяч баллов.

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По слухам, Mi 10 Pro должен получить экран с частотой обновления 120 герц, процессор Qualcomm Snapdragon 865, восемь гигабайт оперативной памяти стандарта LPDDR5, быструю зарядку аккумулятора мощностью 66 ватт.

Согласно результатам AnTuTu за январь, самым производительным смартфоном на рынке является Vivo iQOO Neo 855, который набрал 504 тысячи баллов. В конце января в сети появились результаты синтетических тестов еще не анонсированного флагмана Xiaomi Mi 10. Согласно тестам, аппарат набрал 560 тысяч баллов.

Сетевые источники рассчитывают, что релиз линейки Xiaomi Mi 10 должен состояться в середине февраля. 6 февраля представители Xiaomi заявили, что традиционная презентация девайсов не состоится из-за эпидемии коронавируса. Вместо обычного мероприятия китайская компания планирует провести онлайн-презентацию. Также от планов пригласить журналистов и блогеров на релиз нового смартфона отказался бренд Honor.

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