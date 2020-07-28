Создана самая быстрая в мире зарядка для смартфонов

Qualcomm создала скоростную зарядку для смартфонов Quick Charge 5. Об этом сообщает издание ArsTechnica со ссылкой на материалы компании.

Стандарт Quick Charge 5 предлагает зарядить аккумулятор смартфона с нуля до 50 процентов за пять минут. По оценке компании, если уровень заряда составляет менее 50 процентов, то он будет увеличиваться примерно на один процент каждые шесть секунд. Qualcomm называет новый протокол зарядки «самым быстрым в мире коммерческим решением для смартфонов».

Инженеры компании тестировали новый стандарт на девайсах с двухэлементной батареей емкостью 4500 миллиампер-часов. По словам специалистов Qualcomm, при зарядке мощностью 100 ватт нагрузка распределяется равномерно на оба элемента аккумулятора, примерно по 50 ватт на каждый. По сравнению с Quick Charge 4, новый стандарт на 70 процентов эффективнее и позволяет достичь снижения температуры нагрева при зарядке примерно на десять градусов.

В Qualcomm подчеркнули, что новый стандарт поддерживает протокол USB Power Delivery, то есть может использоваться не только при зарядке смартфонов, но и компьютеров. Первые аппараты с поддержкой Quick Charge 5 должны появиться в продаже в третьем квартале 2020 года.

Ранее компания Oppo объявила о выходе самой мощной зарядки для смартфонов. Технология позволяет обеспечивать мощность до 125 ватт. Компания не уточнила, какие смартфоны будут поддерживать новый стандарт.