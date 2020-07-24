Развеяны популярные мифы о зарядке гаджетов

Срок службы аккумулятора гаджета не повысится, если разряжать его до нуля процентов. Этот популярный миф в комментарии агентству «Прайм» развеял руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Другой часто встречающейся неправдивой информацией он назвал то, что работа на ноутбуке со включенным кабелем питания якобы сокращает жизнь аккумулятора. Куканов пояснил, что в большинстве современных устройств используются литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы. Они не требуют полного цикла разрядки и зарядки, как это было необходимо для старых типов аккумуляторов.

Эксперт посоветовал ставить гаджет на зарядку в тот момент, когда устройство самостоятельно предупредит владельца о низком уровне энергии (около 10-15 процентов). Полная же разрядка телефона актуальна только для калибровки батареи, которая быстро разряжается. Однако это свидетельствует о проблемах с аккумулятором, и его необходимо отдать специалисту.

По словам Куканова, следует использовать только оригинальные зарядные устройства, а не заряжать гаджет китайскими дешевыми аналогами. Кроме того, вредно оставлять аккумулятор на солнце и в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой. Он порекомендовал также не запускать энергоемкие процессы во время зарядки устройства.

В мае руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи. По его мнению, это может негативно отразиться на его работе. Он порекомендовал во время ночной зарядки включить на смартфоне режим полета. В том числе это поможет ограничить излучение сигналов.