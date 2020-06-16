Объяснена необходимость отключать телефон в поезде

В зоне нестабильного приема сотовой связи телефоны разряжаются в несколько раз быстрее обычного. Об этом агентству «Прайм» рассказал генеральный директор ИА Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, смартфон постоянно пытается поймать ближайшую базовую станцию. «Чем она дальше расположена, тем быстрее садится батарейка. Это очень легко заметить, когда вы едете в поезде. Даже если вы не будете пользоваться телефоном, за ночь аккумулятор может полностью разрядиться», — пояснил эксперт.

Таким образом, чтобы не остаться без связи по прибытии, гаджет лучше выключать на время пути.

Ранее пользователям смартфонов раскрыли простые способы увеличить производительность и время работы гаджета без подзарядки. В частности, гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин посоветовал юзерам удалить все приложения, которыми они не пользуются. Любая установленная на смартфоне программа рано или поздно выходит в интернет: отправляет различные отчеты и запрашивает обновления. После их удаления гаджет сэкономит до 10 процентов времени без подзарядки.

В конце мая эксперт оценил опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи. По его словам, это может негативно отразиться на его работе. Во время ночной зарядки рекомендуется включить на смартфоне режим полета, что поможет ограничить излучение сигналов. Производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20-30 процентов и не доводить телефон до полного выключения. Также не стоит часто доводить телефон до полной зарядки, что также приводит к быстрому износу аккумулятора.

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