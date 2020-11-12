Samsung изобрела смартфон с «бесконечным» экраном

Samsung запатентовала смартфон с экраном, опоясывающим корпус устройства. Об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.

Соответствующий патент был подан в июле 2020 года, однако на него обратили внимание только в середине ноября. Судя по рендерам, созданным на основе чертежей, аппарат будет состоять из двух подвижных панелей и иметь конструкцию слайдера. В сложенном состоянии основная камера смартфона и разговорный микрофон скрыты передней панелью.

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Отличительной особенностью концептуального аппарата является экран, который занимает всю поверхность корпуса. Журналисты объяснили, что гибкий «бесконечный» дисплей как бы опоясывает смартфон — таким образом, изобретенное Samsung устройство имеет по одному экрану с каждой стороны. Авторы уточнили, что гаджет получил сложную конструкцию — для сохранения матрицы дисплея аппарат имеет стеклянную оболочку.

По задумке инженеров, пользователь может потреблять отображаемый на смартфоне контент, держа девайс любой стороной — лицевой или задней. В описании патента говорится, что расширенный на заднюю панель дисплей может отображать дополнительную справочную информацию, вроде текущего времени, уровня заряда аккумулятора, показателей активности пользователя.

В начале года в сети появилась информация о патенте на смартфон Xiaomi, который имеет три экрана. Согласно описанию и рендерам, помимо основного дисплея девайс получил два дополнительных, расположенных на задней панели и торце гаджета. Вспомогательные экраны предназначены для воспроизведения контента и отображения справочной информации.