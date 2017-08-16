Motorola изобрела самовосстанавливающееся стекло для смартфонов

Компания Motorola подала патент на умное самовосстанавливающееся стекло для смартфонов. Для этого планируется использовать прозрачный пластик или же стекловидный полимер, пишет SlashGear.

Устройство будет самостоятельно выявлять повреждения на экране и их характер. Если это произошло, то пользователю предложат запустить процесс восстановления экрана, в это время запрещается пользоваться смартфоном. Происходить подобный ремонт будет с помощью тепла, которое выделяет сам телефон.

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При этом в Motorola отмечают, что технология не позволит восстановить тяжелые повреждения и трещины и подходит лишь для «исправления некоторых дефектов». Например, экран не получится быстро отремонтировать, если он полностью разбит, либо от него откололся крупный осколок.

В апреле группа химиков из Калифорнийского университета в Риверсайде создала самовосстанавливающийся проводящий электричество материал, который можно использовать в качестве дисплея для смартфонов. Во время тестов удалось выяснить, что если его разорвать пополам, то на полное восстановление уйдет менее суток. Он также может растягиваться в 50 раз от первоначального размера.