Наука и техника
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Пашинян счел себя «чистым» перед армянским народом
Российский медик оценил риск заразиться коронавирусом через еду
Лидеры оппозиции Армении выразили «безоговорочную» поддержку военным
В Австрии нашли останки самых древних близнецов
Россия начала развертывание миротворческого контингента в Карабахе
В скандальное поместье Майкла Джексона пробрался рэпер и незаконно снял клип
Японский банк начнет торговать данными клиентов
Мужчина выкопал зарытый отцом «клад» и погрузил весь район в зловоние
Пашинян объяснил причины подписания заявления по Карабаху
Новости партнеров

Раскрыт отмененный телефон Nokia

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: MrMobile [Michael Fisher] / YouTube

Отмененный смартфон-слайдер Nokia показали на видео. Соответствующий ролик с обзором устройства был опубликован на YouTube-канале MrMobile.

Автор видео рассказал, что у него в распоряжении оказался прототип слайдера Nokia. Девайс имеет безрамочный экран, его корпус может сдвигаться в сторону. В этом случае пользователю открывается двойная фронтальная камера и решетка стереодинамиков. Блогер уточнил, что прототип девайса должен был стать преемником легендарного телефона Nokia N95, который вышел в 2007 году и также имел форм-фактор слайдера.

Концептуальный смартфон имеет тройную основную камеру, объективы которой установлены в круглый блок на задней панели. По словам автора обзора, инженеры Nokia полагали, что в раскрытом состоянии аппарат можно было использовать для просмотра фильмов и видео. Для этого в круглый блок с камерами было установлено кольцо-попсокет, выступающее в качестве подставки для телефона. Автор предположил, что девайс должен был выйти на рынок пару лет назад, когда были востребованны смартфоны-слайдеры Xiaomi Mi Mix и Honor Magic 2.

Публикацию блогера прокомментировал в Twitter директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas). По его словам, инженеры Nokia действительно планировали выпустить преемника Nokia N95, однако в процессе создания устройства возникли технические проблемы. Представитель компании заявил, что Nokia рассматривала несколько вариантов дизайна будущего гаджета и показал чертежи.

Nokia N95 является одним из самых известных смартфонов компании, выпущенных в 2000-х годах. Аппарат имел конструкцию слайдера и двухсторонний выдвижной механизм, который позволял получать доступ к цифровой клавиатуре и кнопкам управления мультимедиа. N95 вышел с 2,6-дюймовым экраном, GPS, слотом для карты памяти и пятимегапиксельной камерой.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Nokia воскресит два культовых телефона
Nokia воскресила легендарный телефон
Рассекречены новые смартфоны Nokia
Раскрыта цена перевыпущенной Nokia 5310
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:02 6 ноября

В ожидании чуда

Путин недоволен «Роскосмосом». Что ждет космические программы России?
06:56Сегодня

Российский медик оценил риск заразиться коронавирусом через еду

06:37Сегодня

В Австрии нашли останки самых древних близнецов

05:34Сегодня

Россиянам дали совет для сброса настроек смартфона

Наука и техника00:06 1 ноября

Один за всех

Тайные группировки, террористы и хакеры: ради чего играть в Watch Dogs: Legion?
04:56Сегодня

Названа проблема западной вакцины от коронавируса

00:23Сегодня

Определена главная причина развития рака

00:03Сегодня

Обозначен срок появления иммунитета к COVID-19 после прививки

Наука и техника00:0130 октября

Сверху виднее

Илон Маск запустил спутниковый интернет. Почему ему не дадут работать в России?
23:09 9 ноября

Ученые оценили устойчивость коронавируса к вакцинам

21:56 9 ноября

Инфекционист оценил западную вакцину от коронавируса

20:09 9 ноября

Подтверждено общее происхождение человека и морской губки

Россия
В российском приюте для животных массово убили собак
«Эта нация должна постоянно воевать»
Что заставило американцев бояться русских и придумать миф о российском зле?
Названы топ-10 проектов в рамках задания «Сердце Лидера» конкурса «Лидеры России»
Путин поговорил с Башаром Асадом
Разведка, МВД и МИД выступили с заявлениями по делу Навального
Планы НАТО на российскую оппозицию, «спектакль» и диета: главные выводы российских служб
Фельдшер скорой обрушилась на врачей за отказ госпитализировать пенсионерку
Все материалы
Мир
Окружение Трампа разделилось из-за результатов выборов
Джо БайденБайден начал подготовку к вступлению в должность президента США
Трамп не признает поражения, надеясь на победу в суде
Генсек ООН поздравил Байдена с победой на выборах
Россия отказалась вмешиваться в конфликт в Карабахе
Старая гвардия
Джо Байден стал новым президентом США. Что будет с Америкой и миром?
Сбежавший экс-президент Боливии вернулся в страну после победы его сторонника
Красный день календаря
Коммунисты мечтали о всеобщем равенстве. Чем обернулась мировая революция для Европы?
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
«Газпром» сэкономит на «Силе Сибири»
Главы ПСБ и Чувашии договорились о поддержке крупных инвестпроектов
Забрать свое
Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
«Рязанская НПК» перевела четвертую установку на отечественное оборудование
Пустые кошельки
Россияне стали забывать, как выглядят наличные деньги. Когда в стране появится цифровой рубль?
Российские сенаторы не согласились повысить налоги для богатых
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
Все материалы
Силовые структуры
Восстановлена картина устроенной солдатом бойни на аэродроме в Воронеже
Российский солдат устроил бойню на военном аэродроме
Рядовой-срочник расстрелял офицера и двух бойцов. Стрелка ищут
Следователи рассказали о деле устроившего бойню в Воронеже солдата
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Названа возможная причина расстрела сослуживцев солдатом в Воронеже
«Уничтожить любой ценой»
45 лет назад советские моряки подняли бунт на боевом корабле. За ними послали весь Балтийский флот
Спецназ и дроны привлекли к поискам застрелившего сослуживцев солдата в Воронеже
Все материалы
Наука и техника
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
Все материалы
Спорт
«Спартак» упустил победу и первое место в РПЛ
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
Плющенко рассказал об отказе Тутберидзе отпускать к нему Косторную
«МС» — «Ливерпуль»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
В играх «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» есть пари, дающие 2400 процентов прибыли. Мы про них знаем
Фабио Капелло назвал главную причину провала российских клубов в еврокубках
Титульный бой
Суперматч «Сити» — «Ливерпуль» и испытание для МЮ «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
«Мы всегда опережали реальность»
Технический директор Окко Спорт — о запуске сложных проектов, пандемии коронавируса и перспективах
Все материалы
Культура
Иван Вырыпаев«Мы покажем путь, которым можно пойти в случае катастроф»
Иван Вырыпаев о том, что творится с российским театром из-за коронавируса
Боярский порассуждал о реакции Дзюбы на «вшивых хакеров» после победного гола
«Главная задница страны теперь вписывается в унитаз»
Истерики, капризы и странные желания: быт президента США глазами сотрудников Белого дома
Лобода заступилась за Дзюбу и возмутилась молчанием коллег
Отборная чертовщина
Кровавые оргии, обезумевшие диктаторы и целый поезд на психоделиках: главные клипы октября
Боярский осудил Черчесова за реакцию на интимное видео Дзюбы
«В моем возрасте счастье ищешь не вокруг, а внутри себя»
Уиллем Дефо о жизни в движении, природе подсознания и загадочной «Сибири»
Все материалы
Интернет и СМИ
Блогерша насмерть разбилась на новом мотоцикле в 22 года
Доктор Комаровский развеял мифы о пневмонии
«Ничего страшного, если над тобой смеются»
Умер Михаил Жванецкий — легендарный сатирик, который знал о России все
Доктор Мясников призвал «не испытывать терпение» коронавируса
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Скабеева поддержала Дзюбу и одновременно показала зрителям его интимные фото
Партнерский материал
Связанные одной цепью
Как устроен интернет и почему он стал одной из самых надежных систем в мире
Все материалы
Ценности
Бывшая «Мисс Вселенная» снялась в купальнике во время отдыха на роскошной яхте
Эльза Хоск«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»
Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
Покрытый тату мужчина с двойным языком нарастил клыки за десятки тысяч рублей
Недолюбленный миллиардер
Князю Монако доступны вся роскошь и удовольствия мира. Почему ему не везет в личной жизни?
Личное письмо героически умершего пассажира «Титаника» продадут за миллионы рублей
Парфюмеры разработали ароматы по мотивам мюзикла
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Знаменитый шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля по-деревенски
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
На выборах мэра в США победил французский бульдог
Девушка-подросток выпала из окна после фейкового собеседования в отеле
«Собирай манатки и езжай!»
История россиянки о переезде в Израиль практически бесплатно
Мужчина похоронил мать заживо и попал за решетку
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Все материалы
Раскрыта цена российского электрокара «Монарх»
На чем ездил Джо Байден: главные автомобили президента США
Как мы выяснили, избранный президент — автомобильный патриот Америки
Сотни новых автомобилей скопились во Владивостоке и не могут уехать
Высоко сижу: самые любимые кроссоверы россиян в 2020 году
Рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников за 10 месяцев 2020 года
Chery привезет в Россию еще один новый кроссовер
«Полный фарш»: к Porsche 911 Turbo S приложили самолет
Парный набор для тех, кто любит быстро ездить и летать
В России 38 автомобильных компаний из 48 подняли цены во время пандемии
Все материалы
Дом
Бывший депутат не смог доказать свое богатство и остался без элитных квартир
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Раскрыты масштабы роста стоимости новых квартир в Москве
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Мишустин предложил кандидатуру на пост главы Минстроя
Москвичка купила мебель на 17 миллионов рублей и осталась ни с чем
Все материалы
Нацпроекты
Россияне начали активно жениться после 60 лет
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
Российским студентам захотели поднять стипендии
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
Российский регион закупит 25 тысяч подарков для новорожденных
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Направление «Чистая вода» перейдет из экологического нацпроекта в жилищный
Все материалы