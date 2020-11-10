Раскрыт отмененный телефон Nokia

Отмененный смартфон-слайдер Nokia показали на видео. Соответствующий ролик с обзором устройства был опубликован на YouTube-канале MrMobile.

Автор видео рассказал, что у него в распоряжении оказался прототип слайдера Nokia. Девайс имеет безрамочный экран, его корпус может сдвигаться в сторону. В этом случае пользователю открывается двойная фронтальная камера и решетка стереодинамиков. Блогер уточнил, что прототип девайса должен был стать преемником легендарного телефона Nokia N95, который вышел в 2007 году и также имел форм-фактор слайдера.

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Концептуальный смартфон имеет тройную основную камеру, объективы которой установлены в круглый блок на задней панели. По словам автора обзора, инженеры Nokia полагали, что в раскрытом состоянии аппарат можно было использовать для просмотра фильмов и видео. Для этого в круглый блок с камерами было установлено кольцо-попсокет, выступающее в качестве подставки для телефона. Автор предположил, что девайс должен был выйти на рынок пару лет назад, когда были востребованны смартфоны-слайдеры Xiaomi Mi Mix и Honor Magic 2.

Публикацию блогера прокомментировал в Twitter директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas). По его словам, инженеры Nokia действительно планировали выпустить преемника Nokia N95, однако в процессе создания устройства возникли технические проблемы. Представитель компании заявил, что Nokia рассматривала несколько вариантов дизайна будущего гаджета и показал чертежи.

Nokia N95 является одним из самых известных смартфонов компании, выпущенных в 2000-х годах. Аппарат имел конструкцию слайдера и двухсторонний выдвижной механизм, который позволял получать доступ к цифровой клавиатуре и кнопкам управления мультимедиа. N95 вышел с 2,6-дюймовым экраном, GPS, слотом для карты памяти и пятимегапиксельной камерой.