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Раскрыта цена перевыпущенной Nokia 5310

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Фото: Nokia

Nokia объявила российские цены на новые смартфоны. В том числе, компания раскрыла стоимость кнопочного телефона Nokia 5310. Информация о ценах опубликована на сайте компании.

Nokia 5310, который сохранил дизайн классических телефонов финской компании, оценен в четыре тысячи рублей. Переиздание легендарного аппарата получило 2,4-дюймовый экран, кнопочную клавиатуру, поддержку карт памяти емкостью до 32 гигабайт и восьмимегапиксельную камеру. Также девайс имеет дополнительные мультимедийные кнопки, которые были присущи всем телефонам линейки XpressMusic.

Также компания объявила стоимость Nokia 1.3, который станет самым доступным смартфоном этого бренда на российском рынке. Гаджет оценили в шесть тысяч рублей. Он имеет 5,71-дюймовый экран, процессор Snapdragon 215, один гигабайт оперативной памяти и 16 гигабайт встроенной памяти. Оба новых устройства будут доступны по предзаказу на сайте компании.

Обновленная версия популярного кнопочного телефона была представлена в конце марта. Оригинальная модель Nokia 5310, которая вышла в 2007 году, считалась одним из самых легких и компактных гаджетов, произведенных Nokia. Девайс входил в линейку XpressMusic, телефоны который позиционировались в качестве замены аудиоплееру.

В 2017 году Nokia выпустила ремейк 3310 — одного из самых популярных телефонов в своей истории. Обновленный гаджет получил цветной дисплей, двухмегапиксельную камеру и набор классических игр, включая «Змейку». Стоимость Nokia 3310 на российском рынке составила четыре тысячи рублей.

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