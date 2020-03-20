Nokia воскресила культовый телефон

Компания HMD Global представила кнопочный телефон в стиле Nokia 5310. Запись презентации доступна на YouTube-канале компании.

Устройство получило название Nokia 5310, но имеет похожий на культовый Nokia 5200 дизайн. Телефон имеет 2,4-дюймовый QVGA-дисплей, физическую клавиатуру, чип MediaTek MT6260A, 8 мегабайт оперативной и 16 мегабайт встроенной памяти. На задней панели гаджета расположена восьмимегапиксельная камера.

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Воскрешенный 5310 получил аккумулятор емкостью 1200 миллиампер-часов, два слота под сим-карты, FM-радио, порт microUSB. Аппарат доступен в черном и белом цветовых исполнениях. Стоимость телефона составляет 39 евро или около 3,3 тысяч рублей. Гаджет появится в продаже в марте, в том числе, и в России.

Слухи о возрождении легендарного телефона появились в конце февраля, когда похожую на 5310 модель заметили в базе китайского регулятора TENAA. Оригинальная модель была выпущена в конце 2007 года. Девайс входил в линейку XpressMusic и отличался наличием дополнительных кнопок для управления плеером.

В конце 2019 года компания представила замену неубиваемому телефону Nokia 3310. Девайс 800 Tough получил сертифицированный по военному американскому стандарту MIL-STD810G корпус и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Стоимость ударопрочного аппарата в России составила восемь тысяч рублей.

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