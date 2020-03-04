Названы самые ценные смартфоны на вторичном рынке

Сервис BankMyCell проанализировал вторичный рынок смартфонов и назвал девайсы, которые дешевеют медленнее остальных. Самыми ценными устройствами названы аппараты производства Apple, сообщается на сайте компании.

Согласно результатам исследования, среднестатистический iPhone потеряет около 45 процентов от своей стоимости в течение двух лет, флагманский смартфон на Android — около 71 процента. Специалисты заключили, что за два года использования смартфон Apple потеряет примерно столько же в цене, сколько топовый аппарат на Android за один год.

По наблюдениям экспертов, бюджетные смартфоны дешевеют еще быстрее. За два года дешевый Android-девайс обесценится примерно на 79 процентов. Худший показатель продемонстрировал аппарат Motorola One, выпущенный в октябре 2018 года по цене 349 долларов и проданный в декабре 2019 года за 43 доллара.

Также аналитики подсчитали, что в 2019 году на iPhone XR, XS и XS Max пришлось около 15 процентов всех сделок на сайте BankMyCell. Компания объяснила это тем, что за год аппараты потеряли в цене около 23 процентов и оставались востребованными покупателями. Для сравнения: за 2019 год XS Max потерял в цене 25 процентов, тогда как Samsung Galaxy S10+ обесценился на 45 процентов за девять месяцев.

Сервис сделал вывод, что за весь 2019 год смартфоны Apple обесценились примерно на 25 процентов, аппараты Nokia и Sony — на 27 и 31 процентов соответственно. Быстрее всех потеряли в цене смартфоны Motorola и LG, которые стали дешевле на 59 и 56 процентов соответственно.

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