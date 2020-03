Apple решила заплатить полмиллиарда долларов за замедление смартфонов

Apple согласилась заплатить до 500 миллионов долларов общей компенсации владельцам старых iPhone. Об этом сообщает Reuters.

Корпорация решила выплатить по 25 долларов за каждый гаджет в США, который стал медленнее работать после установки новых версий iOS. Сумма может быть скорректирована в ту или иную сторону.

Речь идет об устройствах iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus и SE, на которых установлена операционная система iOS 10.2.1 или более поздние версии, а также iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 или более поздних версий.

Уточняется, что Apple, несмотря на принятое решение, не признала своей вины.

В конце 2017 года Apple призналась в снижении производительности iPhone со старыми аккумуляторами. В компании отмечают, что делали это исключительно для предотвращения самопроизвольного выключения аппарата при высокой нагрузке. После выхода iOS 11.3 в смартфонах появилась возможность отключить замедление, а также проверить состояние аккумулятора.

