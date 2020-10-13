Nokia воскресила легендарный телефон

Nokia представила недорогой телефон 225 4G в стиле популярной модели 2009 года. Об этом со ссылкой на материалы компании сообщает издание GizmoChina.

Устройство получило форм-фактор классических кнопочных девайсов — прямоугольный корпус из пластика, небольшой цветной экран и физическую клавиатуру. Внешне аппарат напоминает легендарный телефон Nokia 6700, таким образом компания могла ставить целью воскресить популярный ранее девайс. Nokia 225 4G имеет 2,4-дюймовый дисплей, поддержку работы в сетях четвертого поколения и стандарта VoLTE, основную VGA-камеру. Также заявлено наличие FM-радио, LED-фонарика, слота под карту памяти microSD.

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Аппарат ориентирован на широкого потребителя. По заявлению Nokia, девайс отличается повышенной автономностью и способен долгое время работать на одном заряде аккумулятора. Также бренд выпустил модель 215 4G, которая отличается от 225 4G отсутствием камеры. Стоимость Nokia 225 4G составила 349 юаней, или около четырех тысяч рублей, гаджет появился в продаже в Китае.

Оригинальная модель Nokia 6700 была представлена в 2009 году. В отличие от модели 2020 года, старый телефон получил корпус из нержавеющей стали с несколькими вариантами расцветки, индикатор освещенности, опциональный чехол со встроенным аккумулятором.

В марте Nokia представила телефон 5310, который является ремейком вышедшего в 2007 году аппарата. Девайс сохранил не только название, но и классический дизайн оригинального устройства, получил 2,4-дюймовый экран, кнопочную клавиатуру, мультимедийные кнопки для управления плеером. Гаджет оценили в четыре тысячи рублей.