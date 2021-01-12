В складных смартфонах Samsung нашли неисправимый недостаток

Пользователи складных смартфонов Samsung пожаловались на недостаток в конструкции устройств. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты заметили, что некоторые владельцы Galaxy Fold и Galaxy Z Flip из Южной Кореи рассказали, что их девайсы пришли в негодность после использования на морозе. Пользователи продемонстрировали фотографии устройств, на экранах которых появились темные пятна и яркие линии. Владельцы аппаратов рассказали, что дисплеи аппаратов буквально трескались после использования вне помещения. Авторы отметили, что связывают появление жалоб с тем, что в начале января в Корее зафиксировали сильные заморозки.

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Нашедшие фотографии поврежденных смартфонов журналисты заявили, что на данный момент нет точных данных, что экраны пришли в негодность именно под воздействием отрицательной температуры. Авторы подчеркнули, что поломку устройства невозможно устранить без замены дисплея.

Также в материале говорится, что новые складные смартфоны Samsung имеют защитный UTG-слой (Ultra-Thin Glass, ультратонкое стекло), который предохраняет матрицу дисплея от физических повреждений и воздействия от перепадов температур. Samsung пока что не отреагировала на жалобы пользователей.

Одним из актуальных смартфонов Samsung является складной девайс Galaxy Z Fold 2. Осенью стало известно, что флагманское устройство стоимостью 180 тысяч рублей оказалось востребованным в России. Корейская компания рассказала, что выделенная для российского рынка первая партия Galaxy Z Fold 2 была полностью распродана.