Apple изобрела восстанавливающийся дисплей для iPhone

Apple зарегистрировала патент на дисплей для складных смартфонов. Об этом со ссылкой на сайт Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) сообщает издание 9to5mac.

В описании изобретения говорится, что обычно дисплеи имеют жесткую подложку, которая при установке в смартфонах с подвижными частями корпуса со временем ломается. «Чтобы улучшить внешний вид электронного устройства, желательно минимизировать количество царапин и вмятин», — сообщается в документе. По словам авторов изобретения, для этого дисплеи должны иметь специальный восстанавливающийся слой.

По задумке Apple, подобный компонент экрана должен выпрямлять поверхность дисплея и избавлять его от царапин и складок без участия пользователя. Инженеры компании описали два сценария: согласно первому, восстановление экрана происходит постоянно. Согласно второму, дополнительный слой начинает разглаживаться под действием тепла и света, например, во время зарядки iPhone.

Журналисты обратили внимание, что патент появился на сайте USPTO 1 октября. Согласно его описанию, Apple подала патентную заявку 26 марта 2019 года.

В начале осени авторитетный инсайдер Ice Universe рассказал, что Apple может выпустить первый складной iPhone уже в ближайший год. По данным специалиста, американская компания заказала у Samsung Display «значительное» количество гибких дисплеев. Контракт между корпорациями заключен сроком на один год.