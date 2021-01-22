Описаны последствия отказа Apple от зарядника iPhone

Отказ Apple от зарядного устройства для iPhone вызвал повышенный спрос на рынке аксессуаров. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В разговоре с журналистами представители российских ретейлеров рассказали, что продажи зарядных устройств в ноябре-декабре 2020 года взлетели. В частности, в розничной сети МТС продажи адаптеров питания выросли на 510 процентов, у Wildberries — на 344 процента, в «М.Видео» и «Эльдорадо» продажи оригинальных зарядных устройств в штуках выросли в 3,5 раза, подходящих для зарядки iPhone аксессуаров — в несколько десятков раз.

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Повышенный спрос на аксессуары для iPhone к концу года зафиксировали также и другие участники рынка. Например, в «Ситилинке» продажи зарядных устройств в декабре выросли на 95 процентов, в «Связном» — в десять раз в количестве и в семь раз в выручке. Описывая последствия такого спроса, специалисты «Коммерсанта» оценили рынок аксессуаров для iPhone по итогам 2020 года в три миллиарда рублей.

Аналитики, с которыми пообщались журналисты, заметили, что для производителей выгодно отказываться от комплектных аксессуаров. В этой связи все больше выпускающих смартфоны компаний будут убирать из коробки с устройством зарядные адаптеры. «Коробки со смартфонами становятся меньше, и теперь в один контейнер будет помещаться больше устройств», — объяснил выгоду аналитик Сергей Вильянов.

Вслед за Apple от зарядника в комплекте со смартфоном отказались Xiaomi и Samsung. Американская компания объявила о решении продавать iPhone без зарядного адаптера и наушников во время презентации аппаратов серии iPhone 12. Представители Apple объяснили этот шаг заботой об экологии.