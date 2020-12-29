Xiaomi вслед за Apple отказалась от зарядника для смартфона

Xiaomi не стала комплектовать свои новые флагманы зарядным адаптером. Об этом представители компании заявили на презентации смартфонов серии Mi 11 28 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В заявлении компании говорится, что флагманские устройства Mi 11 выйдут с упрощенным комплектом, в котором будет отсутствовать зарядный адаптер. В этой связи коробка с девайсом будет иметь меньшие габариты, чем раньше. Xiaomi объяснила это решение заботой об экологии. При этом ранее китайская корпорация высмеивала Apple, которая осенью объявила, что уберет адаптер из коробки с iPhone. Об отказе от бесплатного аксессуара в комплекте следующих флагманов в своих соцсетях ранее заявил основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun).

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Xiaomi заявила, что первые покупатели, оформившие предзаказ на флагманский смартфон, получат адаптер бесплатно. Мощность зарядника составит 55 ватт.

В октябре Apple сообщила, что не будет комплектовать смартфоны — как новые, так и выпущенные ранее — бесплатным адаптером для зарядки и проводными наушниками. Топ-менеджеры компании объявили на презентации iPhone 12, что это решение обусловлено заботой об экологии. По словам представителей корпорации, из-за уменьшения размера коробки со смартфоном за один раз можно перевести большее количество устройств, что снижает оставленный от каждого гаджета углеродный след.

В середине декабря появилась информация, что от бесплатного адаптера в комплекте собственных гаджетов откажутся также Huawei и Samsung. В октябре упрощенный комплект своих смартфонов представила компания LG.