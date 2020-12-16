Huawei вслед за Apple уберет зарядку из комплекта устройств

Huawei может отказаться от бесплатной зарядки в комплекте своих гаджетов. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Журналисты обратили внимание, что китайская компания запустила опрос среди некоторых своих клиентов. Компания спрашивает по почте покупателей полноразмерной беспроводной гарнитуры FreeBuds Studio, пользуются ли они зарядным кабелем USB-C, который входит в комплект устройства.

Авторы полагают, что таким образом компания пытается выяснить, обоснован ли отказ от зарядки в комплекте с гаджетами. По мнению специалистов, Huawei рассматривает возможность вслед за Apple убрать аксессуары для зарядки из комплекта устройств не только наушников, но и смартфонов. В настоящий момент телефоны Huawei комплектуются бесплатным кабелем для зарядки аккумулятора.

Также авторы издания обратили внимание, что несколькими днями ранее в сети появилась информация о подобном опросе среди пользователей iPhone. Apple пыталась выяснить у потребителей, как они относятся к смартфонам с дактилоскопическим сенсором и пользуются ли они комплектным зарядным проводом.

Ранее стало известно, что вслед за Apple другие производители смартфонов могут отказаться от бесплатных аксессуаров. В частности, появились слухи о том, что Samsung выпустит серию флагманов Galaxy S21 без зарядного ападптера. В конце октября продавать некоторые свои телефоны без зарядки решила южнокорейская компания LG.