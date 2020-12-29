Перечислены главные недостатки смартфонов

Специалисты назвали высокую стоимость и злоупотребление 5G главными недостатками актуальных смартфонов. Об этом сообщает издание Android Authority.

По итогам 2020 года журналисты перечислили самые негативные, по их мнению, тренды в индустрии смартфонов. Авторы заметили, что производители гаджетов устанавливают слишком высокую стоимость для флагманских смартфонов, что во многом связано с внедрением 5G. При этом многие злоупотребляют стандартом связи пятого поколения, добавляя слово 5G в название любого девайса.

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Также журналистов не устроило, что производители устройств участвуют в негласной гонке камер, стремясь выпустить смартфон с большим количеством объективов. В этой связи компании оснащают свои девайсы третьим или четвертым сенсором, чтобы обеспечить численное преимущество перед конкурентными моделями. «Хотелось бы, чтобы больше производителей выбирали не количество, а качество», — говорится в заметке.

В числе прочего авторов расстроила мощность быстрой зарядки многих смартфонов, которая остановилась рядом с отметкой в 20 ватт. По словам журналистов, в 2021 году смартфоны должны поддерживать зарядку мощностью минимум 30 ватт. Отдельно была раскритикована компания Samsung, которая выпускает флагманы с пластиковым корпусом: «Это не то, что хочется видеть в устройстве за 1000 долларов».

Производителям рекомендовали дольше поддерживать свои устройства апдейтами ОС, так как цикл обновления смартфонов на фоне экономического кризиса и COVID-19 увеличился. Авторы также раскритиковали многих производителей, выпускающих большое количество смартфонов, которые почти не отличаются друг от друга. «Нам действительно нужно семь или восемь вариантов Xiaomi Redmi 9, когда хватит и половины?» — отметили журналисты.

Ранее стало известно, что в 2020 году стоимость смартфонов достигла рекордной отметки. Как сообщают журналисты GizmoChina, цены на девайсы увеличились буквально на сотни долларов. При этом стоимость некоторых базовых версий телефонов осталась на прежнем уровне.