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Перечислены лучшие недорогие смартфоны

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Фото: Samsung

Смартфоны Samsung, Apple, OnePlus и других брендов попали в топ рекомендуемых к покупке устройств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании International Data Corporation (IDC).

Специалисты организации выбрали семь лучших, по их мнению, смартфонов, доступных в диапазоне 20-30 тысяч рублей. Авторы исследования опирались на среднюю ценовую категорию, стоимость девайсов в которой в начале 2021 года выросла до 363 долларов или 27,4 тысячи рублей. В итоге эксперты перечислили недорогие телефоны, имеющие выдающиеся для их стоимости характеристики.

В рейтинг попал Samsung Galaxy A32 — версия смартфона с 128 гигабайтами встроенной памяти оценена на рынке примерно в 22 тысячи рублей. Эксперты отметили качественный и крупный экран, поддерживающий отображение картинки с частотой 90 герц. В список поместили Xiaomi Poco X3, создатели которого предложили за 21 тысячу рублей высокую производительность, внушительный объем памяти, камеру с четырьмя объективами.

Oppo Reno 4 Lite, доступный за 23 тысячи рублей, аналитики назвали «почти флагманским смартфоном», если не брать в расчет бюджетный процессор Mediatek Helio P95. Realme 7 Pro был отмечен в материале как аппарат с самой быстрой зарядкой — его батарея заряжается на 100 процентов за 34 минуты. Модель Nord от OnePlus назвали качественным и недорогим устройством, которая по характеристиками мало в чем уступает флагманам.

Honor 30S за 24 тысячи рублей был отмечен за поддержку 5G, наличие шести гигабайт оперативной памяти, NFC, камеры с четырьмя сенсорами. В топ также попал iPhone 8. Эксперты выделили смартфон 2017 года за качество и доступность — модель можно приобрести за 30 тысяч рублей.

В конце 2020 года специалисты Роскачества обновили рейтинг лучших телефонов по версии организации. Лидером топа оказался Samsung Galaxy S10+, на второе и третье места поместили iPhone 11 Pro Max и Samsung Galaxy Note 20 соответственно.

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